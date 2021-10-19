Доларові мультимільйонери: журналісти підрахували елітну нерухомість Меладзе та Брежнєвої в Україні

Продюсер Костянтин Меладзе у березні 2021-го року став щасливим власником квартири загальною площею в 206 квадратів, розташованої в скляній башті Skyline на Печерську.

І це не не єдина нерухомість, якою володіють чоловік та його дружина Віра Брежнєва у столиці України.

Про статки зіркової пари йдеться в сюжеті "Викриття".

Костянтин Меладзе розжився ще однією квартирою в столиці

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Згідно з реєстром нерухомості, помешкання, придбане Меладзе навесні, має лише три кімнати. Проте враховуючи, що ринкова ціна за метр квадратний в елітному хмарочосі складає 4 тисячі доларів, вартість нового гніздечка Костянтина та Віри може сягати 825 тисяч.

Звісно, не забув композитор придбати й місце в підземному паркінгу. У новобудові є власна тренажерна зала, кав'ярня, кімната для переговорів, бібліотека, дитяча зона для розваг.

Крім цього, в Меладзе є трикімнатна квартира у ЖК "Бульвар фонтанів", що може коштувати 350 тисяч доларів, та 3-поверхова заміська садиба в Українці, з власним виходом на затоку Дніпра і тенісним кортом.

Меладзе з Брежнєвою щедро вкладають гроші в нерухомість

Що ж до самої Віри, то вона володіє пентхаусом на Воздвиженці, куди переїхала після розлучення з батьком своєї молодшої доньки Михайлом Кіперманом, двома об'єктами комерційної нерухомості в новобудовах на Печерську та 5-кімнатною квартирою в дореволюційному будинку на Десятинній, між Андріївською церквою та Міністерством закордонних справ. Судячи з оголошень на сайтах нерухомості, такі апартаменти можуть коштувати 1,5 мільйона доларів.

Власне, як зазначається в сюжеті, нерухомість зіркові мультимільйонери мають не лише в Україні, а в Росії та Італії, оскільки мешкають на три країни.

Нагадаємо, два роки тому ходили чутки, що 58-річний Меладзе закрутив роман.

Instagram Меладзе та Брежнєвої, скріншот із держреєстру

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