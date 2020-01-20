Брежнєва показала, як вони з Меладзе і дочкою покаталися на лижах в Італії

Співачка Віра Брежнєва для відпочинку найчастіше обирає улюблену Італію. Так сталося і цього року.

Віра разом із чоловіком Костянтином Меладзе і молодшою дочкою Сарою провели канікули спочатку на італійському узбережжі, а потім у горах.

"Дивовижна країна Італія. За один тиждень я встигла: без верхнього одягу погуляти берегом моря під ласкавим сонцем в одній її частині, потім в іншій частині два дні провела на фабриках, розробляючи нові продукти і створюючи нові колекції, а закінчила тиждень в горах, де, піднявшись пішки на вершину, ми насолоджувалися видами і погодою", - поділилася Брежнєва.

"Я впевнена , що в мені є сонячна батарея ... М ене сонце завжди заряджає , радує , дає сили і зігріває ☀️і я від нього не втомлююся ) тим більше , що складно переношу холод . А влітку мені практично не буває спекотн о.🤪 Я дуже теплолюбива ", - зауважила Віра



Такі селфі з Меладзе Брежнєва постить нечасто

Поки старша Соня навчається в Америці, молодша Сара відпочиває з мамою та вітчимом

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