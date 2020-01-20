Брежнєва показала, як вони з Меладзе і дочкою покаталися на лижах в Італії
20 січня 2020, 11:22
Співачка Віра Брежнєва для відпочинку найчастіше обирає улюблену Італію. Так сталося і цього року.
Віра разом із чоловіком Костянтином Меладзе і молодшою дочкою Сарою провели канікули спочатку на італійському узбережжі, а потім у горах.
"Дивовижна країна Італія. За один тиждень я встигла: без верхнього одягу погуляти берегом моря під ласкавим сонцем в одній її частині, потім в іншій частині два дні провела на фабриках, розробляючи нові продукти і створюючи нові колекції, а закінчила тиждень в горах, де, піднявшись пішки на вершину, ми насолоджувалися видами і погодою", - поділилася Брежнєва.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Приєднуйтесь до дискусії