Брежнєва показала, як вони з Меладзе і дочкою покаталися на лижах в Італії

Понеділок, 20 січня 2020, 11:22

Співачка Віра Брежнєва для відпочинку найчастіше обирає улюблену Італію. Так сталося і цього року.

Віра разом із чоловіком Костянтином Меладзе і молодшою дочкою Сарою провели канікули спочатку на італійському узбережжі, а потім у горах.

"Дивовижна країна Італія. За один тиждень я встигла: без верхнього одягу погуляти берегом моря під ласкавим сонцем в одній її частині, потім в іншій частині два дні провела на фабриках, розробляючи нові продукти і створюючи нові колекції, а закінчила тиждень в горах, де, піднявшись пішки на вершину, ми насолоджувалися видами і погодою", - поділилася Брежнєва.

 
впевнена, що в мені є сонячна батарея... Мене сонце завжди заряджає, радує, дає сили і зігріває☀️і я від нього не втомлююся) тим більше, що складно переношу холод. А влітку мені практично не буває спекотно.🤪  Я дуже теплолюбива", - зауважила Віра
 
Такі селфі з Меладзе Брежнєва постить нечасто
 
 
Поки старша Соня навчається в Америці, молодша Сара відпочиває з мамою та вітчимом
 
 
 

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