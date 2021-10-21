Гордон із нагоди свого 54-річчя пограв голими грудьми. ВІДЕО
21 жовтня 2021, 15:40
Журналіст Дмитро Гордон, який 21-го жовтня святкує свій 54-ий день народження, не лишив без подаруночка своїх численних фанаток та фанатів.
Чоловік запустив у Instagram челендж із промовистою назвою "Пограй грудьми".
(Обережно, це відео потім неможливо розбачити)
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Нагадаємо, дружина Гордона, Олеся Бацман називає його своїм "волохатим золотом".
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