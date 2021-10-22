"Немає нічого гіршого, ніж п'яна жінка": Фреймут повчила горілчаного етикету

Із нагоди п'ятниці телеведуча та експертка з етикету Ольга Фреймут вирішила побалакати зі своїми підписниками про міцний алкоголь. Зокрема про горілку, яку, принаймні, в чистому вигляді, не радить вживати жінкам.

Чому, Оля пояснила в Instagram.

"Немає нічого гіршого, аніж п'яна жінка. А від горілки: волочаться ноги, псується дикція, очі роздивляються ніс, навіть симпатична пані стає схожою на креветку, обличчя стає червоним і зім'ятим, ніби його випрали в машинці при високій температурі і забули викрутити", - застерегла Фреймут.

Оля розповіла, що робить горілка з симпатичними пані фото з instagram фреймут

"Я вже мовчу про неконтрольовані розмови та блювання, огидний подих", - додала вона.

А тим, кому цих аргументів виясилося замало, Фреймут розказала про "горілчаний етикет".

"Взагалі міцний алкоголь, такий як віскі чи бренді, не закусуємо. Всі ці шоколадки і кружальця лимонів зі встромленими зубочистками - вигадка алкоголіків. Але горілка - виняток. Її закусувати потрібно. Ікрою, бажано, а не цибулиною", - наголосила зірка.

"Горілку п'ємо охолодженою з чарчин. До дна. Носа ліктем не натираємо. Хлібом та іншими харчами/предметами не занюхуємо. Одна моя колега під час поїздки в потязі випила келішок (це були її особисті запаси, я їй не наливала); потім вхопила мене за голову і занюхала випите", - поділилася Оля.

Фреймут радить закусувати

Зі слів телеведучої, чарки треба пити одну за іншою, не роблячи паузи між першою та другою. Також "горілкування", на відміну від вживання інших напоїв, неодмінно вимагає тостів.

"Горілку п'ють за сумних життєвих обставин. Для святкування краще обрати шампанське", - порадила Ольга.

"Говорити співплящиннику "Ти мене не уважаєш, пий давай" - неграмотно і неввічливо. Не всім здоров'я дозволяє пити такий міцний алкоголь", - додала зірка.

Наостанок Фреймут розповіла історію про британську бабусю своєї старшої доньки Злати, яка, приїхавши до Радянського Союзу та потрапивши на офіційний прийом, була змушена виливати горілку, якою її частували, в квітковий вазонок.

"Я сама п'ю горілку. Але лише у коктейлях . Улюблений - Космополітен", - додала Фреймут.

Нагадаємо, в Злати в Британії ще чимало родичів: батько, старша сестра та брати.

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