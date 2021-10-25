Джолі в срібній сукні пройшлася червоним хідником разом із доньками. ФОТО
25 жовтня 2021, 10:39
Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала прем'єру стрічки "Вічні" в рамках Римського міжнародного кінофестивалю. Компанію зірковій мамі склали старші доньки, Захара та Шайло.
Для красивої події Енджі обрала сукню від Versace.
Від компліменту в Instagram не втрималася сама Донателла Версаче, написавши, що Джолі - просто богиня.
Нагадаємо, на прем'єру фільму в Лос-Анджелесі Анджеліна приводила п'ятьох дітей, і Захара була одягнена в материне "оскарівське" плаття.
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