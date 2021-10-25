Джолі в срібній сукні пройшлася червоним хідником разом із доньками. ФОТО

Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала прем'єру стрічки "Вічні" в рамках Римського міжнародного кінофестивалю. Компанію зірковій мамі склали старші доньки, Захара та Шайло.

Для красивої події Енджі обрала сукню від Versace.

Анджеліна в сріблястій сукні засвітилася на кінофестивалі в Римі фото getty images

Від компліменту в Instagram не втрималася сама Донателла Версаче, написавши, що Джолі - просто богиня.

Схоже, Захарі та Шайло подобаються червоні доріжки фото getty images

Нагадаємо, на прем'єру фільму в Лос-Анджелесі Анджеліна приводила п'ятьох дітей, і Захара була одягнена в материне "оскарівське" плаття.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Боріться, маленькі леді": Джолі у відвертому есе розповіла про операції своїх доньок