Мамині красуні: Мозгова зачарувала мережу ФОТО старшої та молодшої доньок

Продюсерка Олена Мозгова поділилася рідкісним фото, на якому дві її доньки, Зоя та Соломія разом.

Своїми дівчатками вона похвалилася в Facebook.

Мозгова - матуся трьох доньок, але для фото впіймала лише двох фото з Facebook

"Мої красуні! Старша і молодша, не вистачає ще середньої )) все по класиці - сестри три))", - написала Олена.

Нагадаємо, середню доньку, Євгенію час від часу можна побачити в Instagram її батька, співака Олександра Пономарьова.

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