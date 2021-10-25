Мамині красуні: Мозгова зачарувала мережу ФОТО старшої та молодшої доньок
25 жовтня 2021, 12:30
Продюсерка Олена Мозгова поділилася рідкісним фото, на якому дві її доньки, Зоя та Соломія разом.
Своїми дівчатками вона похвалилася в Facebook.
"Мої красуні! Старша і молодша, не вистачає ще середньої )) все по класиці - сестри три))", - написала Олена.
Нагадаємо, середню доньку, Євгенію час від часу можна побачити в Instagram її батька, співака Олександра Пономарьова.
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