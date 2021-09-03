"Дуже собі подобаюсь": Мозгова зробила "бешкетне" ФОТО

Продюсерка Олена Мозгова, яка не боїться показуватися шанувальникам не лише при параді, а і без крихти мейкапу, вирішила розкрити перед ними іще одну себе - кучеряву бешкетницю.

Таке селфі 47-річна дружина Девіда Аксельрода запостила в Facebook.

"Ви така завжди така серйозна і солідна на фотографіях, а буваєте бешкетною, веселою?!" Ось ходила ввечері в магазин за молоком і вирішила зробити бешкетною фотографію, в мене дійсно не виявилось таких))). І маю сказати, я на цій фотографії дуже собі подобаюсь", - поділилася жінка.

А в такому образі, пожартувала Олена, вона могла би обиратися в президенти Індії фото андрія петрова

Як відомо, Олена вже кілька місяців бореться з хворобою Лайма, але не втрачає бойового духу.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Мозгова похвалилася схудненням на 20 кіло

"Саня, досить": Мозгова закликала Пономарьова перестати про неї згадувати

"Моє натхнення і кохання": Мозгова зворушливо привітала "18-річного" Аксельрода