Не мусила обирати між татом і мамою: донька Вілліса та Мур розхвалила їх за мирне розлучення

Американські актори Брюс Вілліс та Демі Мур, хоча, на жаль, і не змогли зберегти свій шлюб, можуть бути взірцем того, як треба розлучатися.

Старша донька експодружжя, Румер дуже вдячна своїм батькам за те, що не ділили між собою її та сестер і залишилися сім'єю.

Про це пише People.

33-річна Румер Вілліс - акторка та співачка

У Демі з Брюсом троє спільних доньок, є ще 30-річна Скаут і 27-річна Таллула

"Я неймовірно вдячна обом моїм батькам, які все моє життя дуже старалися, щоби я ніколи не відчувала, ніби мушу обирати між ними", - поділилася Румер.

Брюс із маленькою Румер

"У мене є багато друзів, чиї батьки розлучилися, як вони були малі, і я спостерігала, як їхні батьки нацьковували їх одне на одного, чи як їм доводилося обирати, з ким бути на свята. А мені цього робити не доводилося, і я дуже вдячна моїм батькам за те, що зробили для себе пріоритетом залишитися родиною, навіть якщо і в іншому вигляді", - додала дівчина.

Демі та Румер

Як відомо, Мур та Вілліс розлучилися в 2000-му, а в 2009-му актор одружився з Еммою Хемінг. Вона народила "міцному горішку" двох дочок, зробивши велику дружню родину ще більшою.

Мур та Вілліс із Румер

Мур та численні Вілліси регулярно збираються разом на свята, а на початку пандемії навіть "карантинили" всі разом.

"Ми отримали змогу якісно провести час разом, побути на природі та в нашому сімейному домі, побути не лише з моїми сестрами, мамою та їхніми партнерами, але і з маленькими сестричками, татом та мачухою. Це був такий час, за який я дуже вдячна, адже попри те, що, в багатьох сенсах, це було випробуванням для світу, я не знаю, чи вдалося би нам інакше побути разом", - зізналася Румер.

У веселої компанії навіть був фемілі-лук

Демі та Брюс зі Скаут

66-річний Вілліс із нинішньою дружиною Еммою

У подружжя дві донечки: 9-річна Мейбел та 7-річна Евелін

Як відомо, добрі стосунки в Румер, Скаут і Таллули були й із ексчоловіком Демі Мур, Ештоном Кутчером. На жаль, той шлюб закінчився для актриси вкрай болісно, а їхню спільну доньку, для якої вже було обрано ім'я, Демі втратила в шість місяців вагітності.

Фото з instagram Демі Мур, Румер, Скаут, Таллули та Емми Вілліс