Тіна Кунакі з незвичною зачіскою прикрасила обкладинку українського глянцю

Французька модель і дружина актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі стала обличчям листопадового номера українського L’Officiel.

Красуня знялася для обкладинки глянцю у прикрасах від Cartier та з оригінальною зачіскою.

Фотографією Кунакі поділилася у своєму Instagram.

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Нагадаємо, нещодавно 24-річна Тіна показала обличчя без макіяжу. А в травні цього року модель позувала на київських вулицях.

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