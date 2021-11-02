Тіна Кунакі з незвичною зачіскою прикрасила обкладинку українського глянцю
2 листопада 2021, 09:49
Французька модель і дружина актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі стала обличчям листопадового номера українського L’Officiel.
Красуня знялася для обкладинки глянцю у прикрасах від Cartier та з оригінальною зачіскою.
Фотографією Кунакі поділилася у своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно 24-річна Тіна показала обличчя без макіяжу. А в травні цього року модель позувала на київських вулицях.
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