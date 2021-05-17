Тіна Кунакі в шкірі вдала з себе байкершу на вулицях Києва
Понеділок, 17 травня 2021, 14:35
Французька модель Тіна Кунакі побувала у Києві. В красуні-дружини Венсана Касселя в українській столиці проходила чергова модна фотозйомка.
Кількома кадрами 24-річна Тіна поділилася в Instagram.
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Нагадаємо, 54-річний Кассель, в якого від Тіни є маленька донька Амазоні, нещодавно зробив тату на честь дружини.
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