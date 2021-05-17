Тіна Кунакі в шкірі вдала з себе байкершу на вулицях Києва

Французька модель Тіна Кунакі побувала у Києві. В красуні-дружини Венсана Касселя в українській столиці проходила чергова модна фотозйомка.

Кількома кадрами 24-річна Тіна поділилася в Instagram.

Кунакі познімали на тлі київських каштанів

Для "байкерської" фотозйомки Кунакі випрямили її фірмові кучері

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Нагадаємо, 54-річний Кассель, в якого від Тіни є маленька донька Амазоні, нещодавно зробив тату на честь дружини.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Тіна Кунакі в самих трусиках показалася в чорно-білому фотосеті