Тіна Кунакі в шкірі вдала з себе байкершу на вулицях Києва

Понеділок, 17 травня 2021, 14:35

Французька модель Тіна Кунакі побувала у Києві. В красуні-дружини Венсана Касселя в українській столиці проходила чергова модна фотозйомка.

Кількома кадрами 24-річна Тіна поділилася в Instagram.

 
Кунакі познімали на тлі київських каштанів
 
Для "байкерської" фотозйомки Кунакі випрямили її фірмові кучері
 
 
 
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Допис, поширений TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Нагадаємо, 54-річний Кассель, в якого від Тіни є маленька донька Амазоні, нещодавно зробив тату на честь дружини.

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