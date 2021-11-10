Розинська у США стала далекобійницею: Усе заради моєї дочки

Колишня журналістка і юристка Наталія Розинська, яка разом зі своїм чоловіком, ексмайором Миколою Мельниченком уже кілька років живе в США, знову змінила професію.

Тепер вона драйверка траку або, по-нашому, далекобійниця.

Про нове амплуа Наталія розповіла у своєму Facebook, а в коментарі "Сегодня" зізналася, що все це заради її дворічної доньки Анжеліни-Вероніки.

Тепер Розіта - пристрасна водійка величезного авта

"Я все роблю для своєї коханої дворічної доньки Анжеліни-Вероніки. І заради неї я готова на все! Усі американці починають збирати на освіту своїх дітей наперед. Хочу, щоб моя дочка мала змогу здобути гідну освіту в будь-якому з вузів світу, який вона вибере. Я маю свою власну транспортну компанію і два траки, але при тому, що я намагаюся, не можу зібрати стільки грошей, щоби заробити на свою мрію", – розповіла Наталя.

"Трак-драйвер дуже добре заробляє: від 6 до 12 тис доларів на тиждень. Оплата щотижнева. І зараз на ринку праці є потреба у таких фахівцях. І я в такий спосіб хочу стати незалежною жінкою. Ну, це дуже цікава робота. Ти можеш подорожувати та одночасно заробляти гроші. Планую вести свій відеоблог, в якому розповідатиму про красу Америки", – додала Розинська.

Нагадаємо, три роки тому Наталя намагалася підкорити Голлівуд, але, як бачимо, не вийшло.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Розинська сказала, що вагітна. ВІДЕО

Розинська посадила дерево, а Мельниченко всівся на трактор

Розинська і Мельниченко планують зачати дитину на Сейшелах