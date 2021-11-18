"Грав у російську рулетку”: на Болдуїна подала до суду помічниця режисера

Помічниця режисера фільму "Rust" Мемі Мітчелл подала до суду на Алека Болдуїна, який 21 листопада випадково вистрілив у операторку Галину Гатчінс та вбив її.

За словами Мітчелл, "стрілянини не було у сценарії".

Вона стверджує, що "того дня знімати повинні були всього три сцени: кадр з очима Болдуїна, плями крові на його плечі, а також частину тулуба і момент, коли актор тягнеться до кобури", повідомляє BBC.

"У сценарії не було нічого про те, що з пістолету стрілятиме Болдуїн чи будь-яка інша особа", – йдеться у позові.

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Адвокатка Мітчелл також заявила, що Болдуїн, у певному сенсі, "грався у російську рулетку", адже "травма або смерть були не просто можливим, а цілком імовірним результатом".

Актор поки не відповів на позов.

Нагадаємо, 21 жовтня 63-річний Алек Болдуїн випадково застрелив під час зйомок фільму операторку українського походження Галину Гатчінс. Постріл був зроблений з реквізитної зброї, у якій не мало б бути бойових набоїв. Згодом він прокоментував інцидент і назвав це нещасним випадком.