Обручка від Cartier: 20-річна Трінчер виходить заміж за блогера. ОНОВЛЕНО
Акторка та співачка Анна Трінчер, яка нещодавно заявила про намір збільшити груди, виходить заміж за свого хлопця.
24-річний блогер Олександр Волошин навіть розкошелився на обручку від Cartier.
Як відбувалося освідчення, Аня показала у відео на YouTube.
Пара збирається відгуляти весілля влітку 2022 року. А процес підготовки почнеться вже цієї зими, каже Трінчер у інтерв’ю ЖВЛ, яке цитує ТСН.
За словами парочки, масштабної гулянки вони не планують. Проте збирати всю блогерську тусовку України будуть.
"Хочеться, щоб це не було у найкращих традиціях англійської родини. А щоб було так, кринжово. Хочеться навіть замість букета кидати щось інше. Гирю", – сказали закохані.
Наречена також розповіла, що вони поки не планують дітей. І взагалі, дівчина вважає себе чайлдфрі. А якщо і захоче стати матір’ю, то розгляне варіант сурогатного материнства.
Анна Трінчер охоче ділиться фото з вже нареченим у соцмережах. Наприклад, 20-річна зірка серіалу "Школа" не цураються гаряче цілуватись на камеру з Сашком. Також дівчина зняла молодика у одному зі своїх кліпів.
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