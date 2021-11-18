Обручка від Cartier: 20-річна Трінчер виходить заміж за блогера. ОНОВЛЕНО

Акторка та співачка Анна Трінчер, яка нещодавно заявила про намір збільшити груди, виходить заміж за свого хлопця.

24-річний блогер Олександр Волошин навіть розкошелився на обручку від Cartier.

Як відбувалося освідчення, Аня показала у відео на YouTube.

Пара збирається відгуляти весілля влітку 2022 року. А процес підготовки почнеться вже цієї зими, каже Трінчер у інтерв’ю ЖВЛ, яке цитує ТСН.

За словами парочки, масштабної гулянки вони не планують. Проте збирати всю блогерську тусовку України будуть.

"Хочеться, щоб це не було у найкращих традиціях англійської родини. А щоб було так, кринжово. Хочеться навіть замість букета кидати щось інше. Гирю", – сказали закохані.

Поки у пресі писали про їхній розрив, Аня з Сашком вирішили одружитися

Наречена також розповіла, що вони поки не планують дітей. І взагалі, дівчина вважає себе чайлдфрі. А якщо і захоче стати матір’ю, то розгляне варіант сурогатного материнства.

Анна Трінчер охоче ділиться фото з вже нареченим у соцмережах. Наприклад, 20-річна зірка серіалу "Школа" не цураються гаряче цілуватись на камеру з Сашком. Також дівчина зняла молодика у одному зі своїх кліпів.