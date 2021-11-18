Каньє, не дивися: Кім Кардашян у піжамі вперше знялася зі своїм імовірним новим бойфрендом

Американська реалітідіва Кім Кардашян іще не встигла розлучитися з репером Каньє Вестом, а їй уже закидають новий роман, із коміком Пітом Девідсоном.

Офіційно ці стосунки 41-річна Кім поки не коментувала, зате вперше попозувала з молодиком для Instagram.

На фото Піт, Кім та її мама Кріс Дженнер одягнені в піжами бренду Кардашян Skims. Із ними також знявся репер Flavor Flav - він і запостив світлину в соцмережі.

Піт і Кім розділили одну піжамку на двох? фото з instagram Flavor Flav

Як пише The Daily Mail, тусівка відбувалася в помешканні Кріс у Палм-Спрінгс. Імовірно, це було святкування дня народження Девідсона, якому 16-го листопада виповнилося 28 років.

"Їй добре з ним, і вона дуже хоче побачити, що буде далі", - розказав інсайдер про Кім і Піта.

За словами джерела, після спілкування з ним Кардашян завжди всміхнена і радісна.

Коли ж Кардашян офіційно представить свого нового хлопця? фото з instagram кардашян

Як відомо, в жовтні Девідсон і Кардашян з'явилися в шоу Saturday Night Live, і в скетчі, де вони грали Аладдіна та принцесу Жасмін, парочка цмокнулася в губи. І хоча журнал People на той момент запевняв, що вони просто друзі, відтоді Піта з Кім стали частенько бачити разом.

Інформатор, наближений до Кардашян, розповів, що молодий комік обрав досить "агресивну" тактику залицянь. Піт відверто дає зрозуміти реаліті-кралі, що вона йому подобається, "хапає її за талію, робить компліменти її дупці та торкається її волосся". Кім же така увага буцімто імпонує.

Нагадаємо, для Кардашян шлюб із Вестом уже третій. У пари четверо спільних дітей: 8-річна Норт, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго і 2-річний Псалм. Молодших дівчинку та хлопчика для зірок виносили сурогатні матері.

Що ж до Девідсона, то в нього назбиралася ціла "колекція" зіркових колишніх. Зокрема, комік зустрічався зі співачкою Аріаною Гранде, з акторкою Кейт Бекінсейл (і запевняв, що різниця в віці не становить для нього жодної проблеми), з зіркою серіалу "Покоївка" Маргарет Квеллі та з Каєю Гербер. Зі своєю останньою пасією, Фібі Дайневор із "Бріджертонів", Піт розійшовся в серпні цього року.

Як відомо, Каньє Весту, котрий буцімто не хоче давати розлучення Кім, нещодавно приписали нову модельну подружку.

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