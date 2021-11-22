Кріссі Тейген зробили трансплантацію брів: як тепер виглядає модель. ФОТО

Американська модель Кріссі Тейген зважилася на незвичний "апгрейд" своєї зовнішності. 35-річній красуні зробили трансплантацію брів. Волосся для цього взяли з її потилиці.

Задоволена Кріссі після операції показалася в Insta-сторіз, пише People.

Кріссі похвалилася своїми новими бровами скріншоти з instagram тейген

"Я ніколи не ношу мейкап, якщо це не необхідно, тому я в захваті від цієї трансплантації брів", - поділилася вона.

Реклама:

Так модель виглядала зразу після операції

Кріссі зізналася, що це дуже круто - знову мати брови. Вона закликала дівчат не припускатися її помилок та не захоплюватися вищипуванням.

До слів Тейген приєднався і її хірург, зазначивши, що цілі покоління жінок у такий спосіб псували свої брови, змушуючи їх із часом ставати рідшими.

Тейген закликає дівчат не вищипувати брови

А так було раніше

Нагадаємо, торік Кріссі видалила грудні імпланти, які вставила на початку своєї модельної кар'єри.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Просто дуже люблю їжу": модель Кріссі Тейген зізналася, скільки кіло набрала