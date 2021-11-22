1,5-річний син Ілона Маска став зіркою таткової презентації. Мімімі-ВІДЕО
Понеділок, 22 листопада 2021, 16:59
Підприємець та винахідник Ілон Маск не з чуток знає, як воно, працювати з дому, маючи маленьку дитину.
Півторарічний X Æ A-Xii, синок бізнесмена та співачки Grimes, днями "допоміг" татусеві провести презентацію для американської Національної академії наук, техніки та медицини.
Малюк навіть помахав ручкою "привіт".
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, із мамою X Æ A-Xii 50-річний Ілон "наполовину розійшовся".
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