1,5-річний син Ілона Маска став зіркою таткової презентації. Мімімі-ВІДЕО

Підприємець та винахідник Ілон Маск не з чуток знає, як воно, працювати з дому, маючи маленьку дитину.

Півторарічний X Æ A-Xii, синок бізнесмена та співачки Grimes, днями "допоміг" татусеві провести презентацію для американської Національної академії наук, техніки та медицини.

Здається, X Æ A-Xii теж було цікаво

Малюк навіть помахав ручкою "привіт".

Хлопчик трохи посидів у тата на колінах, а потім десь побіг

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Нагадаємо, із мамою X Æ A-Xii 50-річний Ілон "наполовину розійшовся".

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