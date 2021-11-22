Таткова принцеса: Джанлука Ваккі замилував мережу фото з 1-річною донькою

"Танцюючий" мільйонер Джанлука Ваккі поділився зворушливим фото з дочкою, яку у травні цього року прооперували через вроджену патологію.

"Життя – це політ. І той, що я роблю з тобою – найбільш неймовірна річ, що коли-небудь траплялася зі мною. Я люблю тебе, принцесо", – підписав фото Джанлука.

Блю Джерусалема - єдина дитина Ваккі фото з instagram

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Нагадаємо, 54-річний мільйонер та його наречена, 26-річна Шерон Фонсека стали батьками у листопаді 2020-го року. Дівчинку назвали Блю Джерусалема. У маленької від народження була патологія – розщеплення піднебіння або ж "вовча паща". Через пів року Блю успішно прооперували.