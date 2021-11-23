KYIVSTONER замилував мережу фото з новонародженим сином

Український блогер та репер KYIVSTONER нещодавно став батьком.

У 29-річного музиканта та його 24-річної дівчини Аліни народився первісток.

Альберт Васильєв (справжнє ім’я KYIVSTONER – ред..) вже встиг поділитися з фанами світлиною крихітного хлопчика.

Батьки поки не оголосили ім'я свого малюка

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"ROOKIE (новобранець – англ. ред)" – підписав фото новоявлений татко.

Нагадаємо, колишній учасник гурту "Гриби" у вересні цього року потрапив у скандал через свої заклики Росії. Виконавець, який роком раніше презентував спільну пісню з реперкою Alyona Alyona, буцімто не знав, що в Україні йде війна на Сході.

До речі, раніше KYIVSTONER зустрічався зі скандальною блогеркою Лілією Багіровою.