"Моя найглибша любов": дружина Кличка показала 19-річну іменинницю-доньку
Середа, 24 листопада 2021, 09:24
Доньці мера Києва Віталія Кличка та його дружини-співачки Наталії виповнилося 19 років. Іменинницю Єлизавету мама привітала в Instagram.
"Із днем народження, моя найдорожча дівчинко! Яскраво сяй світові! Ти - моя найглибша любов та мій найбільший челендж. Щаслива, що ти обрала мене бути твоєю мамою", - написала Наталія.
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Нагадаємо, як розказав нещодавно Віталій, донька націлилася на професію психологині. Навчається дівчина в Британії.
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