"Моя найглибша любов": дружина Кличка показала 19-річну іменинницю-доньку

Доньці мера Києва Віталія Кличка та його дружини-співачки Наталії виповнилося 19 років. Іменинницю Єлизавету мама привітала в Instagram.

"Із днем народження, моя найдорожча дівчинко! Яскраво сяй світові! Ти - моя найглибша любов та мій найбільший челендж. Щаслива, що ти обрала мене бути твоєю мамою", - написала Наталія.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Нагадаємо, як розказав нещодавно Віталій, донька націлилася на професію психологині. Навчається дівчина в Британії.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Кличко бачиться з дружиною "іноді" та не шукає спокус, а сина відправляє до армії