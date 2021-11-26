"Я не опускаю руки": Харчишин розповів про тяжку хворобу сина та розлад із дружиною
Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин вирішив розповісти про серйозні випробування, через які останні кілька років проходить його родина.
Середнього сина музиканта, Євгена вразила тяжка хвороба, і надії на одужання хлопчика майже нема. Ця біда позначилася і на стосунках Валерія з дружиною Юлією.
Про це Харчишин розказав "ЖВЛ", пояснивши, що як ділишся з кимось, то стає бодай трохи легше.
Синового діагнозу Валерій розкривати не став.
"Це хвороба не та, що відбирає життя, але вона просто робить тебе іншою людиною. І він уже не той, чи він знає, хто він насправді", - сказав він.
Зі слів 47-річного музиканта, шансів на одужання в сина мало. Хоча він спілкувався з лікарем, який спостерігав позитивні результати в дорослих пацієнтів.
"Я не опускаю руки насправді, я переконав себе в тому, що змінювати слід не дитину, яка живе в нових реаліях, а змінювати потрібно себе. Я насправді думаю більше навіть не про те, як він буде існуватти, поки ми живі. Я думаю про те, коли нас не буде, як він буде?", – зізнався артист.
Харчишин не став приховувати, що випробування не зміцнило його стосунки з дружиною, а навпаки, віддалило їх одне від одного.
"Кожен окремо жили життям хворої дитини і не зважали одне на одного. Зв'язок втратився. Сказати, що я не намагався налагодити, чи не робив достатньо якихось кроків назустріч - це не так. Можливо, не так робив їх. Можливо, дружина не так це робила", - розповів чоловік.
Валерій не став відповідати на запитання, чи живуть вони з Юлією зараз разом. Але запевнив, що вони дбають про спільних дітей і залишаються друзями та близькими людьми.
Нагадаємо, в 2016-му році пара втратила ненародженого малюка.
powered by lun.ua