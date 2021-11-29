Чоловік Седокової показав її рідкісне фото зі всіма дітьми
Понеділок, 29 листопада 2021, 09:43
Чоловік співачки Ганни Седокової, баскетболіст Яніс Тімма зробив те, чого сама вона не робила дуже давно. Він показав у мережі Аню зі всіма її дітьми – старшою Аліною, середньою Монікою і молодшим Гектором.
Цим фото Яніс привітав кохану дружину з Днем матері.
От тільки за рішенням Максима Чернявського Седоковій не можна показувати їхню спільну доньку Моніку у мережі.
Востаннє ми бачили Моніку, яка живе у США з татом і бабусею, у 2019-му році, коли її фото запостила старша сестра Аліна.
У 2018-му році війна Седокової та Чернявського за доньку закінчилася рішенням суду про те, що дівчина житиме в Америці, і мати не зможе привозити її до Росії.
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