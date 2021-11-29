Бацман у золотому аутфіті показала майже всіх нащадків Гордона
Понеділок, 29 листопада 2021, 11:41
Дружина журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман поділилася в мережі сімейною світлиною, на якій зібралися майже всі його сини та доньки: Ростислав, Дмитро, Лев, Єлизавета, Санта та Аліса. Бракує лише найменшенької, Ліани.
Олеся привітала з днем народження свого пасинка Лева, побажавши юнакові здійснення мрій.
Фото з 20-річним іменинником поділився в Instagram і тато.
Як відомо, в жовтні Гордон відсвяткував своє 54-річчя та показав, що може виробляти своїми голими грудьми.
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