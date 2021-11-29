Бацман у золотому аутфіті показала майже всіх нащадків Гордона

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:41

Дружина журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман поділилася в мережі сімейною світлиною, на якій зібралися майже всі його сини та доньки: Ростислав, Дмитро, Лев, Єлизавета, Санта та Аліса. Бракує лише найменшенької, Ліани.

Олеся привітала з днем народження свого пасинка Лева, побажавши юнакові здійснення мрій.

 
Олеся - золота мачуха
фото з instagram бацман

Фото з 20-річним іменинником поділився в Instagram і тато.

 
"...Виросла дитина. Де мої 20?", - написав Дмитро
фото з instagram гордона 
 
Лев - син Гордона від попереднього шлюбу
 
Личко наймолодшої доньки Дмитро з Олесею поки стараються не світити в мережі
 
Гордони вже нарядили ялинку. А ви?

Як відомо, в жовтні Гордон відсвяткував своє 54-річчя та показав, що може виробляти своїми голими грудьми.

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