До зустрічі з Гордоном: Бацман показала себе-студентку. ФОТО

Середа, 17 листопада 2021, 14:49

Із нагоди Дня студента багато хто заходився порпатися в архівах, щоби знайти там фото себе часів навчання в вишах та викласти його в Instagram. Не втрималася й журналістка Олеся Бацман.

Дружина Дмитра Гордона поділилася фото себе такої, якою її, мабуть, не бачив сам Дмитро Гордон, адже познайомилися вони, коли дівчина була на 4-му курсі.

 
Це юна студентка Олеся на своєму першому місці роботи, в харківській газеті "Время"
фото з instagram бацман
 
Цим фотографіям десь років 17

Як відомо, Дмитро з Олесею одружені вже десять років і виховують трьох донечок.

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