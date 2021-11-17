До зустрічі з Гордоном: Бацман показала себе-студентку. ФОТО
Середа, 17 листопада 2021, 14:49
Із нагоди Дня студента багато хто заходився порпатися в архівах, щоби знайти там фото себе часів навчання в вишах та викласти його в Instagram. Не втрималася й журналістка Олеся Бацман.
Дружина Дмитра Гордона поділилася фото себе такої, якою її, мабуть, не бачив сам Дмитро Гордон, адже познайомилися вони, коли дівчина була на 4-му курсі.
Як відомо, Дмитро з Олесею одружені вже десять років і виховують трьох донечок.
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