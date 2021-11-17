До зустрічі з Гордоном: Бацман показала себе-студентку. ФОТО

Із нагоди Дня студента багато хто заходився порпатися в архівах, щоби знайти там фото себе часів навчання в вишах та викласти його в Instagram. Не втрималася й журналістка Олеся Бацман.

Дружина Дмитра Гордона поділилася фото себе такої, якою її, мабуть, не бачив сам Дмитро Гордон, адже познайомилися вони, коли дівчина була на 4-му курсі.

Це юна студентка Олеся на своєму першому місці роботи, в харківській газеті "Время" фото з instagram бацман

Цим фотографіям десь років 17

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Як відомо, Дмитро з Олесею одружені вже десять років і виховують трьох донечок.

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