Сімейство в зборі: Полякова поділилася рідкісними ФОТО з чоловіком та доньками

30 листопада 2021, 11:00

Співачці Олі Поляковій вдалося упіймати рідкісні моменти, коли вся її сім'я, чоловік Вадим та доньки, Марія та Аліса були в настрої пофотографуватися для її Instagram.

Кадрами з відпочинку на Мальдівах зірка поділилася з підписниками.

 
Чоловік Полякової нечасто світиться в жінчиному фотоблозі
фото з instagram полякової
 
Але як не зробити виняток заради улюблених дівчат?

 

Нагадаємо, Оля з Вадимом цієї осені відзначили 17-річчя свого шлюбу. Артистка не приховує, що вони з коханим переживали кризи, але впоралися з ними без допомоги психологів.


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