Сімейство в зборі: Полякова поділилася рідкісними ФОТО з чоловіком та доньками

Співачці Олі Поляковій вдалося упіймати рідкісні моменти, коли вся її сім'я, чоловік Вадим та доньки, Марія та Аліса були в настрої пофотографуватися для її Instagram.

Кадрами з відпочинку на Мальдівах зірка поділилася з підписниками.

Чоловік Полякової нечасто світиться в жінчиному фотоблозі фото з instagram полякової

Але як не зробити виняток заради улюблених дівчат?

Нагадаємо, Оля з Вадимом цієї осені відзначили 17-річчя свого шлюбу. Артистка не приховує, що вони з коханим переживали кризи, але впоралися з ними без допомоги психологів.