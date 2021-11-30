Сімейство в зборі: Полякова поділилася рідкісними ФОТО з чоловіком та доньками
30 листопада 2021, 11:00
Співачці Олі Поляковій вдалося упіймати рідкісні моменти, коли вся її сім'я, чоловік Вадим та доньки, Марія та Аліса були в настрої пофотографуватися для її Instagram.
Кадрами з відпочинку на Мальдівах зірка поділилася з підписниками.
Нагадаємо, Оля з Вадимом цієї осені відзначили 17-річчя свого шлюбу. Артистка не приховує, що вони з коханим переживали кризи, але впоралися з ними без допомоги психологів.
Приєднуйтесь до дискусії