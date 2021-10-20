Оля Полякова: Проходжу трохи кризу середнього віку

Співачка Оля Полякова відверто заговорила про кризи, які їй довелося і доводиться переживати у своєму житті. Зірка поміркувала про те, чому деякі шлюби не витримують цього випробування.

"Кажуть, любов живе три роки, а в шлюбі неминуче охолодження почуттів... Я теж думаю, що пристрасть, "хімія" живе, напевно, не більше трьох років. Потім вас дуже тримають діти, особливо маленькі, ви в'єте гніздо, як дві пташки. Коли діти підростають, виникає наступна криза, яку люди або переживають, або ні", - поділилася Оля з каналом "Україна".

У вересні Полякова та її чоловік відзначили 17-ту річницю шлюбу фото з instagram полякової

Зі слів зірки, досі кризи шлюбу їм із чоловіком Вадимом вдавалося пережити самотужки, без допомоги психологів. Нині ж Оля переживає кризу особисту.

"Проходжу трохи кризу середнього віку. Ми з чоловіком завжди дуже швидко миримось, але проблеми нікуди не діваються – ми просто фокусуємось на іншому. Ось їх би, напевно, я повирішувала з правильним сімейним психологом. Інакше регулярно наступаєш на одні граблі. Хоча ти ж не страус, а людина: зрозумів, що це не працює, вибрав іншу форму – спрацювало, і сам в процесі життя себе "підкручуєш", - зазначила артистка в інтерв’ю журналу "Отдохни!".

Співачка переживає кризу середнього віку

"Напевно, тому одні можуть жити в довгому шлюбі, а інші не здатні самі вчитись і зістрибують з дистанції", - додала вона.

Нагадаємо, Полякова не приховує, що познайомилася з Вадимом, коли він був із іншою жінкою. Щоправда, зірка запевняє, що в статусі коханки пробула недовго.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Полякова в бікіні визвірилася на хейтерів: Яке вам діло до чужих цицьок, ніг, дупи, пики

Полякова на підтримку Лорак заявила, що Меладзе їй теж пропонував інтим в обмін на продюсування