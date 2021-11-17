Полякова з доньками похвалилася мальдівською засмагою і потрусила тілом у бікіні. ВІДЕО

Співачка та письменниця Оля Полякова, повернувшись із сімейного відпочинку на Мальдівах, тепер дражнить закоцюблих шанувальників спекотними пляжними фото.

Зірка запропонувала визначити, хто привіз із теплих країв кращу засмагу: вона чи доньки, Марія та Аліса.

Полякова зі своїми дівчатами влаштувала фотосесію на Мальдівах фото з instagram полякової

Мама Оля осідлала дерево

А ще Полякова вшкварила запальний танок у купальнику.

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Між іншим, ці спекотні кадри зробила Аліса

Нагадаємо, нещодавно Полякова розсекретила оригінальне домашнє прізвисько 10-річної Аліси.

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