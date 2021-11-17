Полякова з доньками похвалилася мальдівською засмагою і потрусила тілом у бікіні. ВІДЕО

Середа, 17 листопада 2021, 09:40

Співачка та письменниця Оля Полякова, повернувшись із сімейного відпочинку на Мальдівах, тепер дражнить закоцюблих шанувальників спекотними пляжними фото.

Зірка запропонувала визначити, хто привіз із теплих країв кращу засмагу: вона чи доньки, Марія та Аліса.

 
Полякова зі своїми дівчатами влаштувала фотосесію на Мальдівах
фото з instagram полякової
 
Мама Оля осідлала дерево
 
 

А ще Полякова вшкварила запальний танок у купальнику.

 
Між іншим, ці спекотні кадри зробила Аліса
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Полякова розсекретила оригінальне домашнє прізвисько 10-річної Аліси.

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