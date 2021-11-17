Полякова з доньками похвалилася мальдівською засмагою і потрусила тілом у бікіні. ВІДЕО
17 листопада 2021, 09:40
Співачка та письменниця Оля Полякова, повернувшись із сімейного відпочинку на Мальдівах, тепер дражнить закоцюблих шанувальників спекотними пляжними фото.
Зірка запропонувала визначити, хто привіз із теплих країв кращу засмагу: вона чи доньки, Марія та Аліса.
А ще Полякова вшкварила запальний танок у купальнику.
View this post on Instagram
Нагадаємо, нещодавно Полякова розсекретила оригінальне домашнє прізвисько 10-річної Аліси.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Полякова на Мальдівах покрасувалася в легкому платті й замилувала ФОТО чоловіка з донькою
Оля Полякова: Проходжу трохи кризу середнього віку
Полякова в бікіні визвірилася на хейтерів: Яке вам діло до чужих цицьок, ніг, дупи, пики
Приєднуйтесь до дискусії