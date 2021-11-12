Полякова на Мальдівах покрасувалася в легкому платті й замилувала ФОТО чоловіка з донькою

П'ятниця, 12 листопада 2021, 12:20

Чоловік співачки Олі Полякової, Вадим нечасто з'являється в жінчиному Instagram. Але під час сімейного відпочинку на Мальдівах зірка все ж не стрималася: надто милим вийшло фото її 16-річної доньки Марії з татом.

 
Коли тобі 16, а ти все одно таткова люба крихітка

Звісно, не забуває Оля постити і себе, і молодшу доньку, 10-річну Алісу.

 
Оля відпочиває на Мальдівах, але зізнається, що досі не може розслабитися й не думати про справи
 
Може, фотосесія в міні поможе?
 
 

Кількома світлинами себе в горошковій сукні поділилася в мережі й Маша.

 
Блогерка Маша теж постить фото з теплих країв
 

"Мама сказала, що я - найвродливіша дівчина на землі, вірити чи ні?", - кокетливо запитала вона в підписників. 

 

Як відомо, Оля не жаліє для доць теплих слів та компліментів. І, неначе левиця, готова битися за своїх крихіток із жорстокими хейтерами.

Фото з Instagram Олі та Маші Полякових

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