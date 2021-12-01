Від Брітні Спірз до Valentino: як кіт Степан із Харкова підкорив мережу

Харківський кіт Степан – зірка соцмереж. У красунчика ледь не мільйон підписників у TikTok й понад 750 тисяч в Instagram.

Своїх фанів 13-річний Степан підкорює невимушеністю та спокоєм. Пухнастик у будь-якій ситуації "тримає обличчя" і не піддається емоціям.

Підписники Степана часто впізнають себе у таких фото фото Instagram@loveyoustepan

Ось так котик дивиться на всі проблеми

Попри неабияку популярність (раніше Степана вже постила у Instagram акторка Діана Крюгер), справжню славу він отримав після появи на сторінці американської співачки Брітні Спірз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

"Якщо я раптом зникну, знайдете мене деінде з цим котом", – написала вона.

Незабаром після публікації Брітні, рекламу у Степана замовили і Valentino, повідомляють "Вікна-новини". Бренд захотів прорекламувати сумку зі святкової колекції вартістю 2400 тисячі євро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Власниця Степана, дівчина на ім’я Анна навмисне не дає інтерв’ю та зберігає анонімність. А от сам Стьопа охоче "спілкується" з журналістами.

Черговий портрет від прихильника

Степан полюбляє ігристе й смачненьке

Наразі фани частенько надсилають йому подарунки, портрети та скетчі. Харків’янин також інколи записує спільні відео з іншими зірками соцмереж.

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