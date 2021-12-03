Голомоза і в ультраміні: 21-річна дочка Вілла Сміта знялася для глянцю. ФОТО

3 грудня 2021, 13:45

21-річна донька американської зіркової пари акторів, Вілла Сміта і Джади Пінкетт-Сміт, Віллоу підкорює модні вершини.

Дівчина з’явилася на обкладинці грудневого Elle France в епатажному образі. Окрім поголеної голови, образ Віллоу доповнював екстремально короткий наряд від французького бренду Mugler.

 
Таку ж зачіску перед своїм 50-річчям зробила мама Віллоу Джада Пінкетт-Сміт
фото instagram@ellefr
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от paolakudacki (@paolakudacki)

Наразі Віллоу намагається знайти себе в музиці. Дівчина випустила декілька пісень, а в Instagram часто ділиться відео з концертів та репетицій. Також молода виконавиця раніше знімалася в кіно. З’являлася переважно у стрічках за участю свого батька, 53-річного Вілла Сміта або ж озвучувала мультики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ∴ WILLOW ∴ (@willowsmith)

Нагадаємо, нещодавно Віллоу заявила, що ідентифікує себе як поліаморна особистість. Це означає, що маючи постійні стосунки, вона та її партнер або партнерка можуть дозволити собі зустрічатися із ще однією людиною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дружина Вілла Сміта перед 50-річчям поголилася налисо. ФОТО

Тантричний секс та галюциноген: Вілл Сміт розповів, як пережив кризу у стосунках з дружиною
Вілл Сміт пригадав, як блював від оргазмів

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів