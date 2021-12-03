Голомоза і в ультраміні: 21-річна дочка Вілла Сміта знялася для глянцю. ФОТО

21-річна донька американської зіркової пари акторів, Вілла Сміта і Джади Пінкетт-Сміт, Віллоу підкорює модні вершини.

Дівчина з’явилася на обкладинці грудневого Elle France в епатажному образі. Окрім поголеної голови, образ Віллоу доповнював екстремально короткий наряд від французького бренду Mugler.

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Наразі Віллоу намагається знайти себе в музиці. Дівчина випустила декілька пісень, а в Instagram часто ділиться відео з концертів та репетицій. Також молода виконавиця раніше знімалася в кіно. З’являлася переважно у стрічках за участю свого батька, 53-річного Вілла Сміта або ж озвучувала мультики.

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Нагадаємо, нещодавно Віллоу заявила, що ідентифікує себе як поліаморна особистість. Це означає, що маючи постійні стосунки, вона та її партнер або партнерка можуть дозволити собі зустрічатися із ще однією людиною.

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