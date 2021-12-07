Яскравий вихід: Кассель та Кунакі з’явилися разом на прем’єрі мюзиклу. ФОТО
Вівторок, 7 грудня 2021, 12:20
55-річний французький актор Венсан Кассель та його 24-річна дружина, модель Тіна Кунакі не часто з’являються на публіці.
Виключенням стала прем’єра мюзиклу "Сорано" у межах Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі. Пара позувала на хіднику, тримаючись за руки.
Нагадаємо, пара побралася у 2018 році. Незабаром після цього у них народилася донька Амазоні. До речі, нещодавно актор жартома приревнував дружину до робота, з яким вона рекламувала джинси.
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