Яскравий вихід: Кассель та Кунакі з’явилися разом на прем’єрі мюзиклу. ФОТО

55-річний французький актор Венсан Кассель та його 24-річна дружина, модель Тіна Кунакі не часто з’являються на публіці.

Виключенням стала прем’єра мюзиклу "Сорано" у межах Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі. Пара позувала на хіднику, тримаючись за руки.

Актор явно захоплюється красунею фото getty images

Червоний хідник вигідно підкреслює глибокий фіолетовий колір сукні

Нагадаємо, пара побралася у 2018 році. Незабаром після цього у них народилася донька Амазоні. До речі, нещодавно актор жартома приревнував дружину до робота, з яким вона рекламувала джинси.

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