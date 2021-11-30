Хто це, у біса, такий? Венсан Кассель приревнував Тіну Кунакі до "незнайомця"

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:10

55-річний французький актор Венсан Кассель, здається, ще той ревнивець. Чоловік жартома дорікнув свої дружині, 24-річній моделі Тіні Кунакі через світлини із... роботом!

Саме в такій компанії Кунакі з’явилася у рекламній кампанії бренду Closed. Робот й модель "позували" разом та обіймалися.

 
24-річна Тіна мало не сіла роботові на коліна
фото Inastagram@tinakunakey

"Мій найкращий друг і я", – підписала світлини модель у своєму Instagram.

 
Раніше Кунакі постила обійми з Касселем

Пізніше актор репостнув фото у сторіс і жартома написав "хто, у біса, цей робот?".

 
Актор не цурається "міцного" слова
 
До речі, модель і робот рекламували джинси

Що ж, схоже, через 31-річну різницю у віці Кассель пильнує сексапільну дружину і вдень, і вночі.

 

Нагадаємо, подружжя виховує спільну 2-річну донечку Амазоні. Також у Венсана є двоє дочок від першого шлюбу з італійською акторкою Монікою Белуччі: 17-річна Дева та 11-річна Леоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Тіна Кунакі з незвичною зачіскою прикрасила обкладинку українського глянцю

Кассель схвалює: Тіна Кунакі посвітила довгими ніжками в глянці

Дочки-мачухи: Тіна Кунакі показала ніжне ФОТО з Девою Кассель


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів