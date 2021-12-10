Княгиня Монако Шарлін уперше після таємничої госпіталізації вийшла на зв'язок у Instagram
Княгиня Монако Шарлін, яку, зі слів її чоловіка Альбера ІІ, в листопаді госпіталізували через фізичне та емоційне виснаження, вперше дала про себе знати.
Через Instagram вона привітала своїх дітей, Жака та Габріелу, яким свій 7-ий день день народження доводиться святкувати без матусі.
"Із днем народження, мої малята. Дякую тобі, Боже, що благословив мене такими дивовижними дітьми. Це справжнє благословення. Люблю, мама", - написала Шарлін, поділившись фото іменинників.
Нагадаємо, нещодавно інсайдер із оточення 43-річної княгині заявив, що палац применшує серйозність її стану. Під час свого тривалого перебування в Південній Африці дружина князя буцімто мало не розпрощалася з життям.
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