Княгиня Монако Шарлін уперше після таємничої госпіталізації вийшла на зв'язок у Instagram

Княгиня Монако Шарлін, яку, зі слів її чоловіка Альбера ІІ, в листопаді госпіталізували через фізичне та емоційне виснаження, вперше дала про себе знати.

Через Instagram вона привітала своїх дітей, Жака та Габріелу, яким свій 7-ий день день народження доводиться святкувати без матусі.

Княгиня Шарлін перебуває в якомусь засекреченому медичному закладі за межами Монако фото afp з сайту getty images

"Із днем народження, мої малята. Дякую тобі, Боже, що благословив мене такими дивовижними дітьми. Це справжнє благословення. Люблю, мама", - написала Шарлін, поділившись фото іменинників.

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Ці ж фотографіями і в той самий час з'явилися в Instagram палацу. Цікаво, чи справді сама Шарлін запостила їх у своєму блозі

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Нагадаємо, нещодавно інсайдер із оточення 43-річної княгині заявив, що палац применшує серйозність її стану. Під час свого тривалого перебування в Південній Африці дружина князя буцімто мало не розпрощалася з життям.

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