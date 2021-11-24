"Втратила майже половину своєї ваги": інсайдер розповів про тяжкий стан княгині Монако Шарлін

Друзі княгині Монако Шарлін, котру днями в черговий раз госпіталізували, вважають, що палац применшує серйозність ситуації з її здоров'ям, подаючи це як "фізичне та емоційне виснаження".

Адже насправді 43-річна дружина князя Альбера II "мало не померла" під час свого перебування в Південній Африці.

Про це джерела розповіли Page Six.

Так княгиня Шарлін виглядала до хвороби ФОТО З FACEBOOK КНЯЗЯ МОНАКО

"Це несправедливо, що її зображають людиною, в якої якісь психічні чи емоційні проблеми", - зазначив інформатор.

Як пояснив співрозмовник видання, через сильну інфекцію в вусі, носі та горлі, що розвинулася після операції, в пацієнтки виникли проблеми з ковтанням. До того ж, знадобилися й подальші оперативні втручання.

"Через усі операції, які вона перенеслі відтоді, вона понад шість місяців не могла їсти тверду їжу. Вона могла приймати лише рідини через трубочку, тому втратила майже половину своєї ваги", - розказав він.

Джерело запевнило, що Шарлін "не сходить із глузду".

На фото, яким Шарлін поділилася в своєму Instagram на початку жовтня, помітно, що вона спала з лиця

"Вона виснажена шістьма місяцями операцій та неможливістю через них нормально їсти. І вона страшенно сумувала за своїми дітьми та чоловіком, коли застрягла в Південній Африці, бо не могла поїхати додому", - додав інформатор.

Із його слів, така тривала розлука Шарлін та Альбера дійсно не зумовлена якимись проблемами в їхньому шлюбі.

"Правді в тім, що вона була надто хвора, щоби поїхати додому, якби вона могла повернутися до родини, вона б одразу це зробила", - наголосило джерело.

Дружина князя пробула в ПАР із травня до листопада, оскільки стан здоров'я не дозволяв жінці подорожувати літаком. 63-річний Альбер із дітьми кілька разів її навідали

Але із сім'єю княгині вдалося побути менше двох тижнів. 19-го листопада Альбер оголосив, що дружину помістили до лікувального закладу за межами Монако.

Як відомо, дітям пари, двійнятам Габріелі та Жаку, 6 років. Із нагоди Національного дня Монако малі разом із татом з'явилися на балконі палацу та показали зворушливі листівки, які намалювали для Шарлін.

"Ми сумуємо за тобою, мамусю", - написала дівчинка.

"Ми любимо тебе, мамусю", - написав хлопчик.

Нагадаємо, Габріела старша за брата на дві хвилини, але в черзі до трону, згідно законів Монако, все ж першим стоїть Жак. Для порівняння: в Великій Британії в 2013-му році прийняли Акт про престолонасліддя, який урівняв у цьому питанні хлопчиків та дівчаток-спадкоємців. Тому після народження принца Луї Кембриджського його старша сестра Шарлотта не відсунулася з четвертого місця на п'яте.

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