Tayanna розказала, як син сприйняв її бойфренда: Було важкувато

Співачка Тетяна Решетняк або Tayanna уже не приховує, що має бойфренда, але на публіку поки з ним не виходить.

За лаштунками премії "Музична платформа" артистка розказала, як син сприйняв її нового обранця.

"…Це моє особисте щастя і я не хочу його демонструвати", - заявила Таня.

Зовсім скоро артистка зі своїм коханим Олександром святкуватимуть першу спільну дату. Вона наголосила, що раніше річниці не відзначала, але готова започатковувати нові традиції в цих стосунках.

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Також Решетняк розповіла, як її син поставився до Олександра.

"Зараз все прекрасно! Але якийсь час він звикав. Це нормально, коли в сім’ї з’являється новий чоловік і вони з сином боряться за увагу однієї жінки. Звісно, спочатку було важкувато, адже потрібно було знайти правильний підхід, щоб усім було добре", – зізналась артистка.

Нагадаємо, вперше Тетяну бачили з бойфрендом на конкурсі "Міс Україна Всесвіт" у жовтні. Сина Даніеля співачка народила від Єгора Глєбова, який зараз начебто у стосунках з Ані Лорак.