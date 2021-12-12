"Не вірю, що вже такий дорослий": Камінська показала 7-річного сина-іменинника

Грудень - врожайний на свята місяць для співачки Слави Камінської. Нещодавно свій шостий день народження відзначила її з Едгаром Камінським донька, Лаура, аж ось уже 7 років виповнилося первісткові, Леонарду.

Архівні та свіжі фото, а ще привітання імениннику Слава розмістила в Instagram.

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Нагадаємо, не так давно Камінська розповіла, як на восьмому місяці вагітності сином вона побилася зі своєю ексколегою Вікторією Смеюхою.

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