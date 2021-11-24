Камінська в ОАЕ показала цілуночки від дітей та себе у купальнику. ФОТО

Співачка Слава Камінська поки не збирається відповідати на гучні звинувачення, висунуті проти неї ексколегою з "НеАнгелов" Вікою Смеюхою. Натомість має приємніші справи: відпочинок у Еміратах із дітьми.

Із Леонардом та Лаурою Слава зробила ніжні фото для Instagram. Тим часом хлопчик у свої неповні сім років уже навчився красиво знімкувати зіркову мамцю в купальнику.

Слава з дітками відпочиває в ОАЕ фото з instagram камінської

"Ось так виглядає щастя та справедливість", - написала Камінська.

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Маму знімав Леон

Нагадаємо, з батьком малих, пластичним хірургом Едгаром Камінським співачка деякий час після розлучення ще повоювала, але зрештою вони зуміли побудувати дуже добрі стосунки. Експодружжя навіть іноді їздить відпочивати разом та робить ніжні фото, інтригуючи фанів.

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