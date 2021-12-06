"Таких як ти, треба заслужити, намолити, виплакати": Камінська ніжно привітала донечку з 6-річчям

Доньці співачки Слави Камінської, Лаурі виповнилося 6 років. Свою кохану іменинницю зіркова мама привітала в Instagram.

"Плюшка наша улюблена, яка ти неймовірна. Я інколи не вірю, що ти - моя донька, тому що таких, як ти, треба заслужити, намолити, виплакати. Якщо янголи на землі є, то ти, вочевидь, одна з них", - зізналася артистка.

Слава поділилася архівними фото доці фото з instagram камінської

Вона побажала "мудрій не по роках" дівчинці продовжувати радувати світ своєю добротою та харизмою. Не забула Слава подякувати за Лауру її батькові, своєму ексчоловікові.

"Тато, Едгар Камінський, все життя буду тобі вдячна за наших дітей 😘", - додала співачка.

Лаурі виповнилося 6

Матусина "плюшка"

Днями свій 7-ий день народження святкуватиме первісток експодружжя, Леонард

До слова, у коментарях самій Славі за онуку подякувала колишня свекруха.

Нагадаємо, в листопаді артистка гуляла на дні народження мами Едгара та обіймалася з ним на камеру, інтригуючи фанів.

Едгар теж привітав своє "сонечко" в мережі фото з instagram камінського

Як відомо, розлучення пари відбулося не дуже мирно. Зокрема Слава звинувачувала екса в психологічному насильстві. Але згодом, коли емоції вляглися, Камінським вдалося "трансформувати своє кохання" в теплу дружбу.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Хтось щось має проти пластики?": Камінська показала себе на випускному. ВІДЕО

Слава Камінська у ТаблоID-бліц розказала про життя експромтом, безлімітний секс та сльози через дрібниці