"Таких як ти, треба заслужити, намолити, виплакати": Камінська ніжно привітала донечку з 6-річчям

Доньці співачки Слави Камінської, Лаурі виповнилося 6 років. Свою кохану іменинницю зіркова мама привітала в Instagram.

"Плюшка наша улюблена, яка ти неймовірна. Я інколи не вірю, що ти - моя донька, тому що таких, як ти, треба заслужити, намолити, виплакати. Якщо янголи на землі є, то ти, вочевидь, одна з них", - зізналася артистка.

Слава поділилася архівними фото доці фото з instagram камінської

Вона побажала "мудрій не по роках" дівчинці продовжувати радувати світ своєю добротою та харизмою. Не забула Слава подякувати за Лауру її батькові, своєму ексчоловікові.

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"Тато, Едгар Камінський, все життя буду тобі вдячна за наших дітей 😘", - додала співачка.

Лаурі виповнилося 6

Матусина "плюшка"

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До слова, у коментарях самій Славі за онуку подякувала колишня свекруха.

Нагадаємо, в листопаді артистка гуляла на дні народження мами Едгара та обіймалася з ним на камеру, інтригуючи фанів.

Едгар теж привітав своє "сонечко" в мережі фото з instagram камінського

Як відомо, розлучення пари відбулося не дуже мирно. Зокрема Слава звинувачувала екса в психологічному насильстві. Але згодом, коли емоції вляглися, Камінським вдалося "трансформувати своє кохання" в теплу дружбу.

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