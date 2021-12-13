45-річна Візерспун здивувала схожістю із дочкою і показала всю родину на хіднику

Голлівудській акторці Різ Візерспун подобається, коли її плутають із дочкою Авою Філліпп.

Зірка вкотре похизувалася схожістю із нею на червоному хіднику мультфільму "Співай 2", в якому озвучила одну з головних героїнь.

У 2017 році Ава взяла участь у Балі дебютанток у Парижі фото getty images

Окрім старшої дочки, підтримати 45-річну Візерспун прийшла й решта родини. У своєму Instagram лауреатка Оскару запостила відео, де порівнює фото сім’ї на прем’єрі першої частини мультфільму і зараз.

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На відео акторка позує із чоловіком, 51-річним агентом з пошуку талантів Джимом Тотом, а також дітьми Авою, 18-річним Діконом та 9-річним Теннессі.

Нагадаємо, Різ Візерспун була одружена з актором Райаном Філліппом з 1999-го по 2008-й рік. У пари народилося двоє дітей: Ава та Дікон. І хоча подружжя розійшлося, зірки зберегли теплі стосунки. Вдруге акторка вийшла заміж у 2011-му за Джима Тота. Через рік у пари народився син Теннессі.

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