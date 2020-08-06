Сміх крізь сльози: Візерспун, Вашингтон, Делевінь та інші зірки створюють меми про свій 2020-й
Якби 31-го грудня минулого року комусь із нас із вами розказали, яким буде 2020-й, ніхто б не повірив. Зараз же лишається хіба що підбадьорювати себе гумором. Саме так і вчинила американська актриса Різ Візерспун - і подарувала мережі прекрасний челендж.
Кінозірка зробила мем-колаж про себе та розмістила в Instagram. Колеги підхопили. Одна з назв нової забави - #2020challenge.
Зокрема про свій 2020-й у фото вже повідали Кара Делевінь, Керрі Вашингтон, Віола Девіс та Кейт Бекінсейл. Остання навіть створила окремий мем і зі своїм котиком.
Британський же журнал Grazia запостив мем із самою Єлизаветою ІІ.
Нагадаємо, це не перший мультизірковий челендж часів карантину. Були сукні з подушок та бійки через екран.
Фото з Instagram
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