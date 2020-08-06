Сміх крізь сльози: Візерспун, Вашингтон, Делевінь та інші зірки створюють меми про свій 2020-й

Якби 31-го грудня минулого року комусь із нас із вами розказали, яким буде 2020-й, ніхто б не повірив. Зараз же лишається хіба що підбадьорювати себе гумором. Саме так і вчинила американська актриса Різ Візерспун - і подарувала мережі прекрасний челендж.

Кінозірка зробила мем-колаж про себе та розмістила в Instagram. Колеги підхопили. Одна з назв нової забави - #2020challenge.

Різ Візерспун першою створила мем про свій 2020-й. І почалося...

Зокрема про свій 2020-й у фото вже повідали Кара Делевінь, Керрі Вашингтон, Віола Девіс та Кейт Бекінсейл. Остання навіть створила окремий мем і зі своїм котиком.

Кара Делевінь

Керрі Вашингтон

Віола Девіс

Кейт Бекінсейл

Британський же журнал Grazia запостив мем із самою Єлизаветою ІІ.

Її Величність уже далеко не вперше стає героїнею мемів

"Дивовижна місіс Мейзел" Рейчел Броснаген

Дженніфер Гарнер

Софія Вергара

Опра Вінфрі

Модель Карлі Клосc

Мінді Калінг із серіалу "Офіс"

А це Hulu покреативив із кадрами з серіалу "Нормальні люди"

Марк Руффало

І тепер Інтернет просто не спинити )

Нагадаємо, це не перший мультизірковий челендж часів карантину. Були сукні з подушок та бійки через екран.

Фото з Instagram

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"I Will Survive": виконавиця легендарного хіта Глорія Гейнор запустила челендж із миття рук. ВІДЕО

"Toosie Slide": 82-річний Ентоні Хопкінс запалив у танцювальному челенджі. ВІДЕО