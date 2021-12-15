Брежнєва зворушливо привітала молодшу доньку із 12-річчям та показала ФОТО

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно приміряла образи часів "ВІА Гри", привітала молодшу доньку Сару Кіперман із 12-річчям.

У своєму Instagram зірка поділилася відео з архівними світлинами дівчинки від самого її дитинства і до сьогодні.

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"День народження нашої улюбленої дівчинки – велике свято!", – написала артистка.

Сара – дочка співачки від її першого офіційного чоловіка, українського бізнесмена Михайла Кіпермана. З ним артистка була одружена з 2006 по 2012 рік.

Нагадаємо, раніше Брежнєва також привітала старшу доньку Соню із 20-річчям. Зірка показала архівне фото із крихітною дівчинкою, на якому співачці було усього 19 років.

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