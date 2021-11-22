На 19 років у минуле: Брежнєва повторила свої сексі образи часів юної "ВІА Гри"

Співачка Віра Брежнєва неначе потрапила в машину часу та повернулася в запальні 2000-ні. Артистка "закосплеїла" саму себе з тих часів, коли прийшла до гурту "ВІА Гра".

Навіть макіяж для Віри виконав той самий візажист, що чаклував над її личком 19 років тому.

Віра вирішила повернутися в минуле фото надані пресслужбою

У сексі луках 39-річна Брежнєва з'явилася в mood відео на римейк треку "Не надо".

Пам'ятаєте юну Брежнєву в таких спідничках?

"Саме в цей день, 22-го листопада, 19 років тому я прийшла на кастинг до гурту "ВІА Гра", який змінив моє життя. На зйомці спрацювала машина часу, і я ніби повернулася в минуле, з легкістю згадала, як ми тоді позували, які емоції переживали. Це було незабутньо", - зізналася Віра.

19 років тому дівчина прийшла на кастинг, який став для неї доленосним

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Нагадаємо, не так давно колишня дружина співака Валерія Меладзе, Ірина заявила, що продюсер Костянтин Меладзе був жертвою домагань із боку котроїсь із "віагрянок".

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