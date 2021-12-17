Роналду з нареченою дізналися стать своїх майбутніх двійнят. ВІДЕО

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:00

Португальський футболіст Кріштіану Роналду та його наречена Джорджина Родрігес, які через кілька місяців стануть батьками двійні, вирішили не чекати пологів, а заздалегідь дізнатися стать малят.

У цьому парі допомогли старші діти - Кріштіанінью, Матео, Ева та Алана. На рахунок "один, два, три" вони прокололи повітряні кульки та взнали, що в них будуть братик і сестричка.

 
"Хлопчик! Дівчинка!", - захоплено кричать малі

4-річний Матео в кінці відео чомусь розплакався. Але, скоріше за все, малюкові просто не сподобалося, що Кріштіанінью обсипав його конфеті.

 
Термін у Джорджини, схоже, ще невеликий
фото з instagram родрігес 

Нагадаємо, хоча біологічною матір'ю Джорджина є лише для Алани, Матео з Евою теж звуть татову кохану мамою. З Кріштіанінью в жінки теж склалися дуже теплі стосунки.

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