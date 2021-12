Кейт Міддлтон дебютувала як піаністка у різдвяному концерті. ВІДЕО

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон уперше явила світу свій музичний талант.

Дружина британського принца Вільяма виступила на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві ввечері 24-го грудня.

Вона акомпанувала виконавцю Тому Уокеру у пісні під назвою "For Those Who Can’t Be Here".

Як пише Classic FM, "Royal Carols: Together At Christmas" - це годинний спеціальний телевізійний випуск, присвячений "неоспіваним героям", які доклали максимум зусиль, щоб підтримати інших під час пандемії.

