Кейт Міддлтон дебютувала як піаністка у різдвяному концерті. ВІДЕО

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон уперше явила світу свій музичний талант.

Дружина британського принца Вільяма виступила на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві ввечері 24-го грудня.

Вона акомпанувала виконавцю Тому Уокеру у пісні під назвою "For Those Who Can’t Be Here".

Кейт раптом заграла на піаніно скріншот з відео на youtube

Як пише Classic FM, "Royal Carols: Together At Christmas" - це годинний спеціальний телевізійний випуск, присвячений "неоспіваним героям", які доклали максимум зусиль, щоб підтримати інших під час пандемії.

Thank you to all those involved in making this happen. From @wabbey to @WindsorGtPark and @The_RHS for the wonderful decorations; as well as the performers, readers and all those organisations who nominated people to attend.



Rewatch #TogetherAtChristmas on @ITV player 🎄 pic.twitter.com/xKlfFd5W7h — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 24, 2021

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"Ми пережили такі похмурі часи. Ми отримали так багато викликів. Ми втратили своїх близьких. Ми бачили, як наші передові працівники перебувають під величезним тиском. Крім того, ми були більш емоційними, соціально віддаленими та ізольованими один від одного", - сказала Кейт у відео, опублікованому в офіційному Twitter герцогів Кембриджських у четвер, 23 грудня.

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Як виявилося, Кейт ще у школі почала вчитися грати на фортепіано. А під час пандемії у неї з’явилося багато часу, щоби знову сісти за інструмент.

"Кейт ходила на уроки, коли їй було приблизно 10 або 11 років і до 13 років, приблизно з 1993 по 95", – розповідав напередодні весілля Вільяма та Кейт її колишній вчитель з музики Деніел Ніколас.

"Я не думаю, що хтось вважав, що вона збирається бути піаністкою і виступати, але вона мала хист і завжди робила все, що їй казали", - додав учитель.

Міддлтон не перестає дивувати

Також відомо, що в середній школі Кейт разом з сестрою Піппою грали в камерному оркестрі. Крім того, Кейт навчалася співу і теорії музики. Її друзі також розповідали, що вона була заступником головного хориста в капелі.

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська також непогано фотографує. У 2017-му вона стала членкинею Королівської фотографічної спілки. А от готує Кейт, судячи з жартів її чоловіка, не дуже.

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