Дівчата в сукнях, хлопці в шортах: принц Вільям і Кейт оприлюднили незвичну сімейну різдвяну листівку. ФОТО
10 грудня 2021, 16:09
Королівська родина Великої Британії, як і щороку, поділилася різдвяною листівкою з фото принца Вільяма, його дружини Кетрін і трьох дітей: Джорджа, Шарлотти і Луї.
Де саме було зроблено цей цікавий кадр, у офіційному Instagram не зазначили. Як пише The Daily Mail, родина сфотографувалася під час цьогорічної неофіційної поїздки до Йорданії.
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Нагадаємо, для торішньої листівки сімейство позувало на тлі дрів, а позаторік - на ретромотоциклі.
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