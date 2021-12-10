Дівчата в сукнях, хлопці в шортах: принц Вільям і Кейт оприлюднили незвичну сімейну різдвяну листівку. ФОТО

10 грудня 2021, 16:09

Королівська родина Великої Британії, як і щороку, поділилася різдвяною листівкою з фото принца Вільяма, його дружини Кетрін і трьох дітей: Джорджа, Шарлотти і Луї.

Де саме було зроблено цей цікавий кадр, у офіційному Instagram не зазначили. Як пише The Daily Mail, родина сфотографувалася під час цьогорічної неофіційної поїздки до Йорданії.

Нагадаємо, для торішньої листівки сімейство позувало на тлі дрів, а позаторік - на ретромотоциклі.

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