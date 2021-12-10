Дівчата в сукнях, хлопці в шортах: принц Вільям і Кейт оприлюднили незвичну сімейну різдвяну листівку. ФОТО

Королівська родина Великої Британії, як і щороку, поділилася різдвяною листівкою з фото принца Вільяма, його дружини Кетрін і трьох дітей: Джорджа, Шарлотти і Луї.

Де саме було зроблено цей цікавий кадр, у офіційному Instagram не зазначили. Як пише The Daily Mail, родина сфотографувалася під час цьогорічної неофіційної поїздки до Йорданії.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Нагадаємо, для торішньої листівки сімейство позувало на тлі дрів, а позаторік - на ретромотоциклі.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Танці під Шакіру та прогулянки 95-річної бабусі: принц Вільям розкрив милі деталі з життя королівської сім'ї

Тато, мама, діти: принц Вільям і Кейт поділилися зворушливим сімейним ВІДЕО