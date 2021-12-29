Не минуло й 11 років: Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною
Американський актор Арнольд Шварценеггер офіційно приєднався до лав зіркових холостяків. Його шлюб із журналісткою, письменницею та благодійницею Марією Шрайвер розірвано - через десять із половиною років після того, як жінка подала на розлучення з причини подружньої зради.
Як повідомляє US Magazine, фінальну крапку в шлюборозлучному процесі суд поставив 28-го грудня.
Нагадаємо, завівши з Марією чотирьох спільних дітей, Арні примудрився паралельно нагуляти й позашлюбного нащадка. Власне, для цього Шварценеггеру й ходити далеко на знадобилося: він закрутив інтрижку з домоправителькою на ім'я Мілдред "Патті" Баена. Вона та Марія народили від "Термінатора" з різницею в декілька днів.
Як присягався Шварценеггер, він здогадався, що Джозеф Баена - його син, аж тоді, як хлопчик підріс і став дуже на нього схожий. Дружині ж розказати про адюльтер він зважився лише через багато років.
Як відомо, 74-річний Шварценеггер уже дідусь. Минулого літа їм із Марією подарувала першу онуку донька Кетрін. А нещодавно стало відомо, що вони з чоловіком, Крісом Преттом чекають на ще одного малюка.
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