"Плани на 2022": Міс Стефанко засвітила вагітний животик із другим дитям. ФОТО
Четвер, 30 грудня 2021, 09:17
"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко чекає на другого малюка від свого чоловіка Сержа. Зі збільшенням родини пара вирішила не баритися: їхньому первісткові Тео лише півтора року.
Братик або сестричка народиться в хлопчика, зіркова мама поки не розкрила. Зате продемонструвала животик у Instagram.
"Які в вас плани на 2022?", - поцікавилася Олеся.
Нагадаємо, після народження Тео кралечка дуже швидко повернулася в "довагітну" форму і ділилася секретами, як їй це вдалося. А от із пишними грудьми 33-річна Стефанко розпрощалася, щойно припинила грудне вигодовування.
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