Міс Стефанко в купальнику посвітила струнким тілом серед пісків
Неділя, 17 жовтня 2021, 11:00
"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко, яка рік тому народила сина Тео, але блискавично повернула свою дівочу фігурку, порадувала підписників свого Instagram черговими гарними фото.
Нагадаємо, Олеся запевняє, що секрет її чудової фізичної форми не в везінні. Просто молодиця дотримувалася здорового способу життя та займалася спортом як до вагітності, так і під час. А от вберегти шкіру від появи розтяжок красуні не вдалося.
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