Міс Стефанко в купальнику посвітила струнким тілом серед пісків

"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко, яка рік тому народила сина Тео, але блискавично повернула свою дівочу фігурку, порадувала підписників свого Instagram черговими гарними фото.

Трохи літнього вайбу від Олесі фото з instagram стефанко

Стефанко живе у США з чоловіком-айтішником та маленьким сином

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Нагадаємо, Олеся запевняє, що секрет її чудової фізичної форми не в везінні. Просто молодиця дотримувалася здорового способу життя та займалася спортом як до вагітності, так і під час. А от вберегти шкіру від появи розтяжок красуні не вдалося.

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