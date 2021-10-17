Міс Стефанко в купальнику посвітила струнким тілом серед пісків

17 жовтня 2021, 11:00

"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко, яка рік тому народила сина Тео, але блискавично повернула свою дівочу фігурку, порадувала підписників свого Instagram черговими гарними фото.

 
Трохи літнього вайбу від Олесі
фото з instagram стефанко
 
Стефанко живе у США з чоловіком-айтішником та маленьким сином
 

 
У 2011-му році красуня виборола титул першої віце-міс на конкурсі "Міс Всесвіт"

Нагадаємо, Олеся запевняє, що секрет її чудової фізичної форми не в везінні. Просто молодиця дотримувалася здорового способу життя та займалася спортом як до вагітності, так і під час. А от вберегти шкіру від появи розтяжок красуні не вдалося.

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