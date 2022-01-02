"Це офіційно": 55-річну Холлі Беррі вітають із заміжжям

Голлівудська акторка Холлі Беррі почала 2022-й красиво. Зірка вийшла заміж за свого бойфренда, музиканта Вана Ганта.

Принаймні, так здається, через загадкові світлини в Instagram зірки.

Виглядає так, ніби закохані стоять біля вівтаря фото instagram@halleyberry

"Що ж, це офіційно!", – написала Беррі під світлинами, на яких позує, тримаючись за руки з Гантом.

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Жодних інших натяків на новий статус Беррі не лишила. Однак у коментарях підписники акторки розділилися на два табори. Одні переконували, що це просто жарт, інші – заходилися вітати пару.

До речі, вітання летіли не лише від фанатів актриси, але і її зіркових друзів.

"Вітаю! Благословіння вашому прекрасному союзу", – написала супермодель Наомі Кемпбелл.

Нагадаємо, нещодавно Беррі зі сцени кінопремії зізналася Ганту в коханні, назвавши його "любов’ю всього життя". До цього актриса була заміжня 3 рази. З останнім чоловіком, актором Олів’є Мартінесом Беррі розлучалася довго та гучно.

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