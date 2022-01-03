Холлі Беррі відповіла на чутки про своє четверте заміжжя

Друзі та шанувальники американської акторки Холлі Беррі, які заходилися вітати її з весіллям, дещо поквапилися. 55-річна кінозірка та її бойфренд, музикант Ван Гант не одружилися.

Це непорозуміння вирішила виправити в Instagram Холлі, яка перед цим сама ж і збила підписників із пантелику.

"Ми просто веселилися на Новий рік!", - запевнила акторка.

Холлі Беррі та Ван Гант - красива пара, але поки що не подружжя фото з instagram беррі

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Зі слів Беррі, вони з Ваном гадали, що, побачивши попередній її допис, люди догортають до другого фото і зрозумають, що слова "це офіційно" відносяться до 2022-го року, який офіційно настав. Але ні.

"Але спасибі за добрі побажання, це дуже зворушило наші серця! Тепер це офіційно, Інтернет більше не є непереможним", - додала зірка.

Одним із хештегів, які поставила Холлі, став #Januaryfoolsday, тобто "1-ше січня - день дурня".

Нагадаємо, свого часу Беррі зізналася, що три невдалі шлюби відучили її вірити в казки та прекрасних принців. Як відомо, в актриси є 13-річна донька Нала та 8-річний син Масео.

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