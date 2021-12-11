Maruv у панчохах та корсеті поміркувала про цензуру в мережі

Співачка Maruv, яка нещодавно знялася для Playboy Russia, у своєму Instagram поміркувала про свободу слова в Інтернеті.

Філософські думки 30-річна Анна Корсун (справжнє ім’я артистки) проілюструвала еротичними фото.

У такому вигляді зазвичай і розмірковують про важливе фото instagram@maruvofficial

"Інтернет та соцмережі дали нам свободу слова й одночасно забрали її… Особисто я сумую за тими часами, коли в Інтернеті можна було вільно висловлювати свою позицію і не боятися, що твій пост чи акаунт "знесуть". Посилати на *уй, коли тобі грублять на твої сторінці, ділитися, яким хочеш контентом", – написала співачка.

"З іншої сторони було неприємно в "Рекомендованих" бачити відверту порнуху чи сцени насилля, а чого тільки вартують групи, де люди ділилися способами домагань до жінок або насилля над тваринами", – розмірковує Maruv.

"Де має проходити межа між свободою самовираження та безпекою? Адже свобода – це завжди ризики... на мою скромну думку, зараз шальки терезів все більше схиляються до цензури й тотального контролю...", – написала Анна.

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Нагадаємо, нещодавно Maruv показала свою дупцю без фотошопу під час відпочинку у Дубаї.

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